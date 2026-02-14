JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Poc a perdre i molt a guanyar per a Verdú
Entra en escena a Bormio amb la cursa del gegant en la seva quarta participació olímpica
El primera espasa de la delegació nacional als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, Joan Verdú, entra avui en escena amb la cursa de gegant en la que serà la seva participació olímpica. Malgrat no arribar de la millor manera possible en una temporada complicada a la Copa del Món, l’esquiador aterra a la cita amb il·lusió i convençut de poder quallar una bona actuació. “Les expectatives per a la cursa són donar-ho absolutament tot, tinc poc a perdre i molt a guanyar”, va afirmar, a més d’afegir que “tinc molta il·lusió i estic molt orgullós de tot el treball fet fins a dia d’avui per arribar en bones condicions a aquest esdeveniment. Cal donar molt gas”. Verdú va estar entrenant els darrers dies a Àustria (amb l’aturada per ser el banderer a la inauguració de la setmana passada) i des de dimecres ja és a Bormio, on es disputarà la cursa avui a partir de les 10.00 hores. L’esquiador arrencarà amb el dorsal 23 de 81 participants en la primera mànega i en cas de classificar-se per a la segona, aquesta arrencarà a les 13.30 hores.
Sobre el seu estat de forma, Verdú va afirmar que “les sensacions són bones, aquestes últimes setmanes hem estat entrenant molt fort per polir els detalls per arribar preparats a la carrera”, i va agregar que “hem estat aquesta setmana a Àustria amb molt bons companys d’equip i bones condicions, i en una pista bastant similar a la de Bormio. Els entrenaments han anat molt bé i el feeling és bo”. Per últim, i quant a la pista, l’esquiador va afirmar que “no la coneixem pràcticament cap corredor de gegant, sí que s’ha fet en velocitat, però en gegant mai”, a més de concretar que “és una pista llarga, arrenca amb un mur i després té un pla força llarg, i com és llarga, s’haurà de lluitar fins al final, és una pista maca”.
Tot just fa quatre anys Verdú va assolir el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs Olímpics d’hivern amb la novena posició al gegant de Pequín, on va acabar a tot just 0”03 del diploma. A més, l’esquiador també va competir a les cites olímpiques de Sotxi 2014 i Pyeongchang 2018.