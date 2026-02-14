L'emoció de la família de Verdú després de la seva baixada

JOCS OLÍMPICS D'HIVERN

Diversos aficionats han seguit la cursa des de Bormio, i d'altres a la seva cafeteria a Andorra la Vella

Joan Verdú, durant la primera mànega del gegant olímpicAlexis Boichard / Agence Zoom

Joan Verdú no ha estat sol a Bormio, i és que més enllà de la presència d'alguns aficionats, no ha faltat la seva família, que ha vibrat i s'ha emocionat després de la segona mànega que l'ha situat líder provisional del gegant olímpic, i que li ha acabat donant el millor temps de tots els participants a la segona baixada. Els seus germans Anna i Gerard, i la seva parella Laura Escanes, han gaudit en directe de la cursa. També hi ha hagut representació institucional amb els responsables del COA, el secretari d'estat d'Esports, Alain Cabanes, o el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

A més de l'afició seguint la cursa en directe, alguns també s'han reunit a Andorra la Vella al local de l'esquiador per gaudir d'un resultat històric, el segon millor aconseguit mai per Andorra en uns Jocs Olímpics d'hivern.

