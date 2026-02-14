JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
L'emoció de la família de Verdú després de la seva baixada
Diversos aficionats han seguit la cursa des de Bormio, i d'altres a la seva cafeteria a Andorra la Vella
Joan Verdú no ha estat sol a Bormio, i és que més enllà de la presència d'alguns aficionats, no ha faltat la seva família, que ha vibrat i s'ha emocionat després de la segona mànega que l'ha situat líder provisional del gegant olímpic, i que li ha acabat donant el millor temps de tots els participants a la segona baixada. Els seus germans Anna i Gerard, i la seva parella Laura Escanes, han gaudit en directe de la cursa. També hi ha hagut representació institucional amb els responsables del COA, el secretari d'estat d'Esports, Alain Cabanes, o el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
A més de l'afició seguint la cursa en directe, alguns també s'han reunit a Andorra la Vella al local de l'esquiador per gaudir d'un resultat històric, el segon millor aconseguit mai per Andorra en uns Jocs Olímpics d'hivern.
ESPORTS
Desena posició de Joan Verdú al gegant olímpic
Redacció