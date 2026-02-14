REPORTATGE
Andorra? Piqué i ‘youtubers’
L’FC Andorra compleix la tercera temporada en el futbol professional però la seva presència al campionat i la visita a molts de camps continua provocant curiositat i estranyesa. A Almeria, l’arribada dels tricolors es va viure com qui veu aterrar un ovni amb patrocinador de banca al pit i dorsal a l’esquena. Jennifer i Melchor, abonats fidels del conjunt andalús, feien pedagogia a la graderia, gairebé amb punter làser assenyalant el mapa. “Ara li explicava per què l’Andorra juga a la lliga espanyola”, deia ell, mentre al voltant alguns intentaven situar el Principat entre França, Espanya i “a dalt de Barcelona”. Per al Sergio –i per a molts– és l’equip “del país dels youtubers i de l’esquí”. Geografia contemporània en versió resumida. “Amb prou feines sé quelcom més que Piqué n’és el propietari”, rematava el David. Si hi ha Piqué, pensen alguns, l’ovni deu tenir explicació científica. El Jorge, mirant una graderia amb algun buit sospitós, es preguntava: “No venen aficionats? És clar, és lluny i és divendres.” Travessar mitja península des d’Andorra un dia feiner i amb la ventada d’aquests dies no seria exactament un vol low cost intergalàctic. I el Sergio tancava el debat amb un somriure: “Mola que vingui l’Andorra. Juga bé i és un equip així com exòtic, oi?”