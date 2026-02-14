FUTBOL

Càstig cruel a Almeria

L’FC Andorra competeix, domina i remunta, però la manca de contundència el condemna davant un rival implacable

Almeria - FC Andorra

Almeria - FC AndorraFC Andorra

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Almeria -enviat especial-

Creat:

Actualitzat:

Hi ha equips que necessiten molt poc per fer mal i altres que han de grimpar el Comapedrosa cada vegada que volen cantar bingo. L’FC Andorra continua instal·lat en aquesta dicotomia cruel i a l’UD Almeria Stadium va oferir una versió notable, amb personalitat i futbol davant d’un dels transatlàntics de la categoria, però va tornar a topar amb el patró que el persegueix. A Almeria el partit va ser una novel·la curta amb un final cruel i el 3 a 2 no explica del tot el que va passar, però sí que retrata la diferència entre un equip que ha de construir cada pas i un altre que, amb talent de primera línia, castiga a la mínima distracció. No semblava Almeria l’escenari més amable per a un Andorra necessitat. Manso i l’staff van sorprendre amb un 4-2-3-1, Villahermosa i Marc Domènech al doble pivot, Minsu per darrere de Lautaro i Jastin amb llibertat per inventar a l’esquerra. Però l’inici va ser un avís dels riscos. Dues errades en la sortida van activar De la Fuente, Arribas i Embarba. A la tercera, Arribas va dibuixar una acció fantàstica i va picar la pilota davant Yaakobishvili (1-0). L’Almeria no havia necessitat gairebé res.

Etiquetes:

Jastin, el millor de l’FC Andorra ahir, lluita amb el jugador de l’Almeria Luna.

Jastin, el millor de l’FC Andorra ahir, lluita amb el jugador de l’Almeria Luna.FC Andorra

El gol, paradoxalment, va despertar l’Andorra. Va prendre la pilota, va governar el ritme i va començar a discutir el relat. Jastin, imaginatiu, amb elàstiques ronaldinianes, va convertir cada recepció en una amenaça. L’empat va arribar com una conseqüència natural: Carrique va servir amb precisió i Jastin, des de la mitja lluna i amb el frec de Bonini, va trobar el camí de la xarxa (1-1). Abans del descans, Marc Domènech va fregar la remuntada i Embarba va obligar Yaako a estirar-se amb una falta verinosa. L’Andorra havia passat de patir a manar i a la represa va reforçar la sensació. Yeray es va fabricar l’espai al vèrtex, va cargolar la pilota al pal i Villahermosa va recollir el rebot per signar l’1-2 (52’). Era el premi a una estona llarga de convicció, però el futbol, normalment, no admet distraccions i en aquest punt Bonini va dibuixar una passada llarga i precisa per a la cursa de De la Fuente, que va guanyar per cames Gael i va fer pujar les taules (2-2). El partit es va tornar fràgil i un penal sobre Villahermosa semblava el gir definitiu, però Andrés Fernández va endevinar la intenció de Lautaro i va abocar la trama a un intercanvi de cops que tenia flaire d’atzar. I en aquests escenaris, els equips grans acostumen a decidir i així ho va fer Leo Baptistao resolent una transició terminal.

tracking