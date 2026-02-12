Esquí alpí
Lindsey Vonn, operada per tercer cop
L'esquiadora ha publicat imatges des de l'hospital després de la caiguda al descens dels Jocs
Lindsey Vonn ha anunciat a les seves xarxes socials que ha hagut de ser operada per tercer cop després de la caiguda que va patir diumenge durant el descens dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. L'esquiadora nord-americana arribava amb el lligament encreuat del genoll trencat, però va voler competir a la seva darrera experiència olímpica. Al principi del traçat, però, va enganxar-se amb una de les portes i va acabar patint una greu caiguda i va haver de ser evacuada en helicòpter. Vonn ha mostrat al seu Instagram l'evolució de les diverses intervencions, i ha afirmat que "avui m'han operat per tercera vegada i ha estat un èxit. L'èxit ara té un significat completament diferent del de fa uns dies. Estic progressant: potser és lent, però sé que em recuperaré".
L'esquiadora, a més, ha donat les "gràcies a tot l'increïble equip mèdic, als meus amics i a la meva família, que han estat al meu costat" i també a "la meravellosa allau d'amor i suport de persones de tot el món".