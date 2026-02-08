Esquí alpí
Lindsey Vonn es lesiona durant la final del descens als Jocs de Milà i Cortina
La campiona olímpica ha abandonat la prova a Cortina d’Ampezzo després d’una baixada accidentada
La campiona olímpica Lindsey Vonn ha hagut d’abandonar la final de descens dels Jocs d’Hivern de Milà-Cortina després de lesionar-se durant la prova disputada a la pista de Tofane, a Cortina d’Ampezzo. La nord-americana, una de les grans figures de l’esquí alpí, ha deixat la competició en silenci, frustrant les expectatives d’un retorn destacat en una de les seus més emblemàtiques de la seva trajectòria esportiva.
Vonn, que ja havia arrossegat problemes al genoll esquerre després de la darrera prova de la Copa del Món, s’ha fet mal en plena baixada quan encara mantenia opcions d’aspirar a una medalla. L’incident s’ha produït en un dels traçats més exigents del circuit, amb pendents pronunciades i velocitats que poden superar els 140 quilòmetres per hora.
La pista de Tofane té un significat especial per a l’esquiadora estatunidenca, que hi ha aconseguit dotze victòries en proves de la Copa del Món, un rècord absolut a l’estació italiana. Als 41 anys, i amb un llarg historial de lesions, Vonn afrontava aquests Jocs com una nova oportunitat de competir al màxim nivell, però ha acabat marxant dels Alps lesionada després d’una baixada accidentada.