ESQUÍ PARALPÍ
Puig no acaba la darrera Copa del Món, però clou el vuitè a la general
Roger Puig va tancar la Copa del Món d’esquí paralpí 2025-2026 amb un Top 10 a la classificació general absoluta, que combina totes les disciplines. Malgrat no poder acabar ahir la darrera cursa de la temporada, un eslàlom a Veysonnaz, després d’enforquillar-se al tram final de la primera mànega, l’esquiador va tancar el curs en vuitè lloc a la general amb 494 punts, el millor resultat de la seva carrera.
Entrant a la general de les diverses disciplines, la millor posició va ser en descens, en què va acabar el cinquè amb 224 punts, seguit de la combinada alpina, en què va ser setè amb 36 punts. A més, Puig va tancar el curs també dins del Top 10 en supergegant (novè amb 110 punts), mentre que en gegant va ser 12è (95 punts) i en eslàlom, 18è (29 punts).
El següent repte seran els Jocs Paralímpics a Milà-Cortina del 6 al 15 de març.