CICLISME
L’ANDBike repetirà a la Massana el 20 i 21 de juny
La Massana acollirà una nova edició del festival ciclista ANDBike el cap de setmana del 20 i 21 de juny. L’esdeveniment combinarà la presència de marques expositores, professionals del sector i opcions perquè els clients provin material, i també coincidirà amb competicions ciclistes de nivell com la Copa Catalana de descens a l’estació de Pal Arinsal, o la segona edició de la cursa professional Andorra MoraBanc Clàssica, esdeveniments que es faran aquell mateix cap de setmana. Des del comú de la Massana, la consellera de Turisme, Mònica Solé, va afirmar que “l’ANDBike forma part de la nostra estratègia de posicionar la Massana com a referent ciclista”.
ESPORTS
La segona ANDBike se celebra el 20 i 21 de juny
Redacció