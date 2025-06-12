La Massana
Arriba la primera edició de l'ANDBike
El festival ciclista tindrà lloc aquest cap de setmana amb activitats per a professionals i aficionats
La primera edició de l'ANDBike arriba a la Massana aquest cap de setmana. Es tracta d'un festival ciclista que inclou activitats pensades per a professionals i aficionats al ciclisme. L'esdeveniment tindrà lloc al Prat Gran i a la Plaça de les Fontetes.
Entre les activitats destaquen una variada oferta de foodtrucks, pumptruck i música. L'organització ha informat, a més, que hi ha més de 30 marques expositores confirmades, on es podran trobar bicicletes, productes de nutrició i accessoris, entre d'altres. En l'apartat esportiu hi haurà la cicloturista La Ciclo Andorra-La Massana del dissabte 14 de juny i la sortida Ebike Tour, el diumenge 15.