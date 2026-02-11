BÀSQUET
Kuric podria reaparèixer diumenge contra el València
Kyle Kuric podria reaparèixer diumenge al partit del MoraBanc Andorra davant del València Basket (12.30 hores, Pavelló Toni Martí). Malgrat que a hores d’ara l’escorta nord-americà és dubte, des del club van mostrar-se confiats que pogués reaparèixer al duel contra el conjunt valencià. El jugador exterior va lesionar-se a l’isquiotibial abans de l’estrena de Zan Tabak davant del Dreamland Gran Canària, i tampoc va poder jugar el cap de setmana passat davant de l’Unicaja.
Encara haurà d’esperar unes setmanes més Xavier Castañeda, el darrer fitxatge de l’equip i que va lesionar-se davant del Reial Madrid. El diagnòstic va ser de tres mesos per culpa d’un trencament muscular a l’isquiotibial, i l’exterior està complint de moment les previsions i la seva recuperació avança de manera correcta.
El MoraBanc segueix a la recerca d’un nou base
Ivan Álvarez
D’altra banda, el club segueix buscant un reforç exterior per consolidar la plantilla, però de moment no té cap operació avançada que es pugui concretar a curt termini.