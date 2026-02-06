BÀSQUET
El MoraBanc segueix a la recerca d’un nou base
La direcció vol tancar un ‘combo’ per cobrir la baixa de Castañeda
El MoraBanc continua treballant per reforçar la direcció de joc i trobar una peça que pugui compensar la baixa de Xavier Castañeda, que no tornarà a les pistes fins al mes d’abril. El combo nord-americà amb passaport bosnià va començar ahir a fer treball a la pista, un pas endavant en la seva recuperació, però encara amb un horitzó llunyà de retorn. Mentrestant, el club manté oberta la carpeta del mercat amb un objectiu clar, el d’incorporar un perfil capaç d’actuar tant de base com d’escorta i aportar generació ofensiva.
Efecte Tabak
Marc Basco
“No em preocupo pels lesionats o els que no hi són perquè és gastar concentració i energies”
El tècnic tricolor, Zan Tabak, va comentar que el club ja ha reduït el ventall d’opcions. “Estem en contacte amb alguns jugadors concrets. Ara mateix és una qüestió contractual i econòmica i cal posar d’acord totes les parts, el jugador i el seu equip.” Paral·lelament, Tabak no sap encara si podrà comptar demà a Màlaga amb Kyle Kuric, amb molèsties als isquiotibials que ja el van deixar fora davant el Gran Canària. “Prefereixo centrar-me a treure el màxim rendiment dels jugadors disponibles. Pensar massa en qui no hi és em fa perdre concentració i energia”, va apuntar.