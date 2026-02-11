MOTOCICLISME
Joan Patrick Lasmolles serà el pròxim president de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). I és que, segons ha pogut saber el Diari, la que ell encapçala va ser l’única candidatura presentada dins del termini per succeir la fins ara presidenta, Natàlia Gallego. En declaracions a aquest mitjà, Lasmolles es defineix com “un apassionat de les motos”, i va explicar que “la meva vida professional ha girat al voltant d’aquest món, amb botigues d’accessoris per a motos al Pas de la Casa”. A més, el futur president també és esportista federat i competeix en la modalitat de trial.
Evidentment, a la futura junta directiva no estarà sol i la candidatura compta amb “persones molt implicades en el motociclisme, amb un ventall que inclou totes les modalitats lligades al món de la moto i fent un equip molt equitatiu”. Miquel Font i Sergi Palau seran els futurs vicepresidents i Ramon Roca ocuparà el càrrec de tresorer. A més, Michel Moliné figura a la llista com a secretari, i Cristian España i Gemma Lalanda com a vocals. Sobre l’equip, Lasmolles va afirmar que “per a la candidatura tot és una mica nou, però tenim esperit positiu, som persones engrescades i volem mantenir les coses positives i també afrontar nous reptes”, a més de cloure que “estic supercontent i tenim moltes idees que creiem positives, no tan sols per a l’esport, sinó també per als usuaris de moto”.
Un cop tancat el període de presentació de candidatures, la junta electoral de la federació publicarà les llistes definitives dilluns vinent i, com a molt tard, l’11 de març es convocarà l’assemblea general extraordinària, en què se celebraran les eleccions i la proclamació definitiva de la nova junta de l’FMA.