MOTOCICLISME
Natàlia Gallego no es presentarà a la reelecció
Després de vuit anys de mandat, l’FMA farà eleccions el 25 de març
Natàlia Gallego no es presentarà a les eleccions de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), posant fi a una etapa com a presidenta iniciada el 2018, quan va substituir Josep Puntí, i consolidada amb la seva reelecció el 2022. Després de vuit anys al capdavant de la federació, el càrrec quedarà vacant de cara a les eleccions del 25 de març de l’any vinent, convocades oficialment durant l’assemblea general extraordinària celebrada a la seu del Comitè Olímpic Andorrà.
Les candidatures es podran presentar fins al 6 de febrer de l’any vinent
En el primer punt de l’ordre del dia, els federats van aprovar per unanimitat els resultats esportius de la temporada 2025, valorant positivament l’activitat motociclista del darrer any. El segon punt va activar el procés electoral, amb l’aprovació del reglament específic que regularà els comicis i l’elecció dels tres membres que formaran la junta electoral. Les candidatures es podran presentar fins al 6 de febrer, fet que obre un període de moviments i possibles relleus en una federació que afronta una nova etapa institucional. L’FMA iniciarà així el camí cap al mandat 2026-2029, marcat per la renovació de la direcció.