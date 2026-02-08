JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Cande Moreno cau i queda fora dels Jocs i Jordina Caminal acaba 24a al descens
Moreno ha hagut de ser evacuada amb helicòpter arran de la caiguda
El descens femení dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina ha deixat una jornada agredolça per a la delegació andorrana, marcada per la greu caiguda de Cande Moreno i pel bon debut olímpic de Jordina Caminal. Moreno ha vist truncades les seves opcions tot just començar la cursa en patir una forta caiguda en el primer salt del traçat de Cortina d’Ampezzo, quan en la recepció del salt se li ha girat el genoll esquerre i ha acabat impactant contra la xarxa de protecció lateral. L’esquiadora ha quedat immediatament fora de competició i, seguint el protocol mèdic, ha hagut de ser evacuada amb helicòpter perquè la cursa es pogués reprendre. El cop és especialment dur, ja que arriba dos anys després de la greu lesió al genoll dret patida en aquest mateix escenari, i les primeres valoracions no apunten a bones previsions.
Un cop la competició s’ha reprès, Jordina Caminal ha pres la sortida amb el dorsal 29 i ha completat una baixada sòlida, tot i trobar-se una pista ja molt més lenta pel pas de les corredores. En el seu debut olímpic, Caminal ha signat una 24a posició, amb un temps d’1’41”34, a 5”24 del millor registre. La medalla d’or ha estat per a la nord-americana Breezy Johnson (1’36”10), seguida de l’alemanya Emma Aicher (1’36”14), mentre que la italiana Sofia Goggia (1’36”69) ha completat el podi. Una cursa que ha deixat una actuació prometedora de Caminal, però amb la preocupació centrada en l’estat físic de Cande Moreno.