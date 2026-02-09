BÀSQUET
El MoraBanc torna a penjar d’un fil per la zona vermella
La derrota del MoraBanc Andorra a la pista de l’Unicaja Màlaga, combinada amb el triomf del Burgos, torna a comprimir la zona baixa de la classificació de la Lliga Endesa i deixa els tricolors amb només una victòria de marge sobre el descens. Tot i competir bé durant molts minuts, l’equip no va poder sostenir el nivell quan el partit es va decantar. El tècnic Zan Tabak va admetre que estava “content pel partit i l’esforç dels jugadors”, però va reconèixer que “quan el partit es gira i el rival apuja el to i l’encert, necessitem millorar l’execució, no perdre pilotes ni donar tantes facilitats”. El croat va insistir que “hem de seguir millorant, esforçant-nos i mantenint el nivell durant els 40 minuts”. El calendari no dona treva i el proper repte serà majúscul, amb la visita diumenge del València Basket al pavelló Toni Martí.
El MoraBanc es fon al darrer quart
Ivan Álvarez