L’Inter Escaldes guanya l’FC Ordino i recupera el lideratge en solitari

L’Inter Escaldes va superar l’FC Ordino.

Ivan Álvarez
Andorra la Vella

La jornada 17 de la Lliga Multisegur Assegurances va deixar un nou líder en solitari. L’Inter Escaldes va aprofitar l’ensopegada de la UE Santa Coloma davant l’Esperança (2-1) en el partit avançat, per situar-se al capdavant de la classificació després d’imposar-se amb solvència a l’FC Ordino (0-2). Dos gols a la segona meitat, obra de Pedro Muñoz i Otegui, van certificar un triomf clau que va permetre als escaldencs agafar avantatge en la lluita pel títol. El duel més vibrant es va viure a la Borda Mateu, on l’FC Santa Coloma va derrotar l’Atlètic Escaldes (2-3) en un partit frenètic entre perseguidors. Quan tot semblava abocat a l’empat, una espectacular tisora de Guillaume López al minut 93 va donar una victòria in extremis als colomencs, que continuen enganxats a la part alta.

Finalment, el Ranger’s FC també va fer un pas endavant en la cursa per Europa superant amb claredat el Carroi (0-3). Julio César Nava, Marc Rebés i Armando León van ser els autors dels gols d’un triomf que va reforçar les aspiracions europees de l’equip lauredià.

