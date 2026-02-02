FUTOL
La UE aprofita l’empat de l’Inter per situar-se líder
Els colomencs superen l’Ordino i colideren amb els escaldencs
La UE Santa Coloma és el nou líder de la Lliga Multisegur Assegurances després de superar per la mínima (1-0) l’FC Ordino i aprofitar l’empat entre Inter Escaldes i FC Santa Coloma (1-1). Aquest lideratge del conjunt groc i negre, però, és temporal, ja que tant colomencs com escaldencs es troben empatats a punts, i l’Inter té a més un partit menys. La UE Santa Coloma va patir més del previst, però va tenir-ne prou amb el gol d’Èric de Pablos per sumar els tres punts que el situen, almenys de manera provisional, al capdamunt de la classificació. Pel que fa al duel entre Inter i FC Santa Coloma, van ser els escaldencs els que van avançar-se amb un gol en pròpia, i Yenerey va empatar per als colomencs. El tercer lloc segueix sent per al Ranger’s malgrat no haver jugat aquest cap de setmana perquè li tocaria enfrontar-se al Pas de la Casa. Pel que fa a la resta de partits, l’Atlètic Escaldes va golejar el Carroi 1-4 amb un doblet de Rodrigo Piloto i les dianes de Jordi Aláex i Domi Berlanga, mentre que el Penya Encarnada va superar per la mínima l’Esperança amb un gol de Javi García.