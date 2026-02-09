FUTBOL
L’FC Andorra, només dos punts per sobre del pou
El tècnic Carles Manso demana fer autocrítica i “mirar-nos a la cara”
La derrota contra la Reial Societat B va deixar l’FC Andorra amb aquella sensació de buit que apareix quan el marcador no reflecteix el que s’esperava d’un partit marcat en vermell. A Encamp, l’equip tricolor tenia l’oportunitat d’allunyar-se del descens i de reforçar la confiança davant un rival directe, i en lloc d’això, va tornar a caure en els mateixos errors i la ressaca va ser especialment dura. Amb només 4 punts sumats de 18 possibles a casa contra rivals de la zona baixa, el missatge de la classificació era clar i després de la jornada, l’Andorra es troba només dos punts per sobre del descens.
Ivan Álvarez
Sergio Molina va posar veu al sentir del vestidor. El capità va reconèixer que l’equip afrontava el duel “amb il·lusió” perquè una victòria hauria permès “posar bastanta distància” amb la zona perillosa, però va assumir que el cop havia estat dur. Tot i així, va insistir que “encara queda molt” i que l’únic camí possible era “aixecar-se i girar full”. En la seva lectura del partit, Molina va assenyalar sense embuts que “no som contundents a les àrees, però això és culpa de tots” i que la Reial “amb només dos xuts ens va fer dos gols”.
El discurs del tècnic Carles Manso va anar en la mateixa línia, però amb un to encara més introspectiu. El cap visible de l’staff tricolor va evitar refugiar-se en estadístiques o sensacions positives i va reclamar un exercici de sinceritat interna. “Avui és dia d’autocrítica, de mirar-nos tots a les cares”, va dir i va subratllar que calia tenir “personalitat i caràcter” per revertir una dinàmica que començava a preocupar. Manso va admetre que l’equip passava per setmanes en què li costava “retrobar-se amb ell mateix” i va apuntar a la manca de contundència i de control dels moments clau com una de les arrels del problema.