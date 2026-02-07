FUTBOL
L'FC Andorra cau a Encamp contra la Reial Societat B (1-2)
Jastin ha fet l'únic gol d'un equip tricolor que comença a complicar-se la vida
L'FC Andorra ha perdut a l'Estadi de la FAF davant un altre rival directe en la lluita per la permanència, la Reial Societat B, per a 1 a 2, en un partit on l'equip tricolor no podia negociar res per no abocar-se al pou. El grup encapçalat per Carles Manso no ha sabut connectar amb la importància del duel i, a banda de fallar ocasions clares, ha tornat a caure en el parany de deixar de banda la identitat en el moment que encaixa un gol.
Una errada d'Álvaro Martín a la zona ampla l'ha aprofitat Gorosabel per fer una paret amb Aguirre i avançar la Reial al minut (10'), un cop del que s'ha sabut refer poc després l'Andorra. Jastin, en una acció personal, s'ha fabricat l'espai i, amb un xut, ha superat unArana que s'ha empassat la pilota (16'). Abans del descans, Lautaro ha estavellat la pilota al cos del porter i un xut de Yeray Cabanzón ha fregat el travesser després d'una acció combinativa.
A la represa, el context no ha variat gaire, però el partit s'ha tornat més imprevisible, amb poques idees tricolor quan trepitjava el perímetre de la Reial, i amb el Sanse traient petroli quan aconseguia fer una transició ràpida. Així va arribar el cop definitiu, amb una passada llarga d'Adjabeng que Carrera ha aprofitat per superar un Yaakobishvili (76') que ha pogut fer més en els dos gols. L'Andorra ho ha intentat amb poca convicció al tram final i ha deixat escapar el 14è punt de la temporada a Encamp davant rivals directes, una xifra demolidora i que fa que l'equip tricolor es comenci a complicar al vida.
La propera jornada, l'FC Andorra visitarà divendres l'UD Almeria Stadium, una de les places grans de la categoria.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Edgar, Sergio Molina, Álex Calvo (M. Vilà, 55’); Efe Akman (Minsu, 80’), Villahermosa (Le Normand 69’), Álvaro Martín (M. Domènech, 55’); Jastin, Yeray i Lautaro (Cardona 69’).
R. SOCIETAT B, 2: Arana, Dadie (Garro, 73’) Beitia, Kita, Balda; Carbonell, Aguirre (Oleaga, 81’), Astiazaran (Adjabeng, 71’) Gorosabel (Eceizabarrena, 81’); Carrera i Marchal (Mariezkurrena, 71’).
GOLS: 0-1, Gorosabel (10’); 1-1, Jastin (83’); 1-2, Carrera (76’)
ÀRBITRE: José Antonio Sánchez Villalobos (Andalús)
TARGETES: Groga a Yeray, Efe Akman, i Álvaro Martín -FC Andorra-; Beitia, Aguirre, Dadie, Carbonell i Balda -R.Sociedad B-
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 1.542 espectadors.