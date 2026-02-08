FUTBOL
L’FC Andorra comença a jugar amb foc
L’equip tricolor cau contra la Reial Societat B i ja ha cedit 14 punts a casa contra rivals directes
L’FC Andorra necessita una conversa al divan. Una sacsejada íntima, un examen de consciència que vagi més enllà de la falta de contundència a les àrees i apunti al moll de l’os i a descobrir per què, quan el context s’arrissa, l’equip perd la identitat. No és un accident aïllat i, per això, comença a ser un patró preocupant. Davant la Reial Societat B, l’Andorra va deixar de reconèixer-se per moments, va proposar molt menys del que exigeix la seva idea i, amb dues fogonades, el filial txuri-urdin va fer miques una bastida fràgil (1-2).
La derrota a casa contra un altre rival directe per la permanència –l’equip ja ha deixat escapar 14 punts davant enemics de la mateixa guerra– va tenir un pes específic enorme. Era un partit innegociable i el grup de Carles Manso no va saber connectar amb la transcendència del moment. No només per les ocasions fallades, sinó perquè, un cop més, va caure en el parany d’abandonar la seva naturalesa quan encaixa, quan el guió s’esberla i és aquí quan l’Andorra es desordena. El primer avís va arribar aviat. Una errada d’Álvaro Martín a la zona ampla va obrir una autopista perquè Gorosabel combinés amb Aguirre i avancés la Reial al minut 10. Un cop sec que, això sí, va trobar resposta ràpida i Jastin, en una acció individual, es va fabricar l’espai i amb un xut potent des del balcó va sorprendre Arana (16’). L’empat semblava el punt de partida per recuperar el fil i abans del descans, l’Andorra va tenir opcions reals per capgirar-ho. Lautaro es va topar amb el cos d’Arana i Yeray va fregar el travesser amb un xut des de la riba, però eren espurnes, no continuïtat, generar sense governar.
ESPORTS
L’FC Andorra no pot negociar els punts davant la Reial Societat B
Ivan Álvarez
A la represa, el partit va guanyar imprevisibilitat i l’Andorra va perdre encara més claredat quan trepitjava el perímetre rival. Poca pausa, decisions precipitades i una Reial B còmoda esperant el moment per castigar en transició, que va arribar amb una passada llarga d’Adjabeng que saber definir Carrera (76’). El tram final, però, va ser més voluntat que convicció i sense una idea clara que va fer que l’FC Andorra s’acabés d’estimbar.
FITXA TÈCNICA
R. SOCIETAT B: Arana, Dadie (Garro, 73’), Beitia, Kita, Balda; Carbonell, Aguirre (Oleaga, 81’), Astiazaran (Adjabeng, 71’) Gorosabel (Eceizabarrena, 81’); Carrera i Marchal (Mariezkurrena, 71’).
GOLS: 0-1, Gorosabel (10’); 1-1, Jastin (83’); 1-2, Carrera (76’).
ÀRBITRE: Sánchez Villalobos.
TARGETES: Groga a Yeray, Efe Akman, i Álvaro Martín -FC Andorra-; Beitia, Aguirre, Dadie, Carbonell i Balda -R. Societat B-.
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 1.542 espectadors.