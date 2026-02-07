FUTBOL
L’FC Andorra no pot negociar els punts davant la Reial Societat B
L’equip tricolor afronta un duel directe amb l’obligació de retrobar la solidesa a Encamp
En el mapa que té dibuixat al cap l’FC Andorra no entra cap hipòtesi que no sigui assegurar els tres punts aquesta tarda a l’Estadi de la FAF davant la Reial Societat B. Els tricolors han sumat només cinc punts dels darrers 15 i encara no han estat capaços de guanyar a casa aquest 2026, i davant dos rivals directes, com la Cultural i l’Osca. El duel contra el filial txuri urdin ho és de ple dret, ja que marca ara mateix la zona de descens amb 25 punts, és a quatre de l’Andorra i encadena sis jornades sense conèixer la victòria, amb quatre empats i dues derrotes.
ESPORTS
Assignatura pendent
Ivan Álvarez
El partit arriba amb una pressió evident, però també amb la voluntat clara de no trair la pròpia identitat. Carles Manso, cap visible de l’staff tricolor, va insistir en la necessitat de “no deixar de ser nosaltres en cap moment del partit”, sigui quin sigui el marcador i sigui quin sigui el minut. El tècnic considera que l’equip ha ofert trams de molt bon nivell –com els primers 30 minuts a Castelló–, però va reclamar continuïtat i maduresa durant els 90 minuts per evitar els desajustos que han penalitzat l’equip durant el curs. Enmig d’aquest escenari, l’Andorra afronta el duel amb la plantilla completa un cop recuperats Martí Vilà i Imanol, i Manso va obrir la porta al possible debut de Marc Cardona amb la samarreta tricolor. Al davant hi haurà una Reial Societat B que espera un partit molt exigent. El seu entrenador, Ion Ansotegi, va advertir que l’FC Andorra “és un rival que tindrà molta possessió, molta passada curta i molta associació per dins”, i que el Sanse intentarà “defensar bé, robar alt i aprofitar les transicions”.