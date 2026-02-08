JOCS OLÍMPICS D'HIVER
Irineu Esteve renuncia a competir als Jocs Olímpics
Irineu Esteve no competirà, finalment, als Jocs Olímpics de Milà i Cortina. El fondista va traslladar ahir la decisió al president del COA i avui mateix abandonarà la Vila Olímpica. El màxim mandatari del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, i Esteve van mantenir una trobada d’urgència en la qual el fondista va comunicar la seva decisió de no competir a la gran cita ni realitzar cap de les proves en considerar que no es trobava en les condicions òptimes per competir. “Hem parlat amb l’Irineu i amb l’equip tècnic i m’han comunicat que no està en una situació de poder ser competitiu i, per tant, han decidit que no prendran part en les curses dels Jocs; volem traslladar el màxim suport a l’Irineu i esperem que es recuperi com més aviat millor”, va destacar Espot Miró. Per la seva part, Irineu Esteve va assegurar que “ho hem intentat, ho hem estat lluitant i per això soc a la Vila Olímpica, perquè estic motivat i amb ganes, però el cos ens està donant valors com si estigués malalt i no és una situació física per poder competir a aquest nivell”. Amb la renúncia d’Esteve, Andorra ja no presenta la delegació més nombrosa de la història i la delegació de sis iguala els esportistes presentats en altres Jocs anteriors.
ESPORTS
Andorra obre els Jocs
Ivan Álvarez
“Traslladem el màxim suport a l’Irineu i esperem que es recuperi aviat”
“Ho hem intentat, ho hem lluitat però no puc competir amb nivell”