Assignatura pendent
L’FC Andorra conviu amb una contradicció que explica bona part de la seva temporada: competeix, sobreviu, però s’ennuega quan el partit li demana ullal. Sobretot a casa, a l’Estadi de la FAF, a Encamp, on el que havia de ser refugi s’ha convertit massa sovint en mirall incòmode, especialment davant els rivals directes, en aquells partits que no admeten mitges tintes.
L’equip tricolor suma 29 punts després de 24 jornades, és 16è i manté un marge de quatre punts sobre el descens, que marca precisament el pròxim visitant, la Reial Societat B. El context converteix el duel en una frontera clara. Guanyar no és una opció i ja és una necessitat, perquè cada punt que no s’ha quedat a Encamp pesa ara com una llosa. Les xifres no admeten maquillatge i l’FC Andorra s’ha enfrontat a casa a cinc equips implicats en la lluita per la permanència i, dels 15 punts possibles, només n’ha sumat quatre i no ha aconseguit guanyar cap d’ells, tot i que sí a domicili a Anduva. 11 punts han volat d’Encamp i partits davant Mirandés (1-1), Leganés (1-2), Granada (0-0), Cultural (1-1) i Osca (1-1) van deixar la sensació d’oportunitat perduda. Sembla evident que si aquests duels s’haguessin resolt amb més contundència, avui el paisatge seria un altre, amb més distància respecte al pou, menys angoixa classificatòria i més marge per créixer. Però el futbol no entén d’hipòtesis i sí de present, i aquest indica que l’equip tricolor necessita davant la Reial Societat B demà a les 14.00 hores aprovar, d’una vegada, l’assignatura pendent. A casa i sense excuses.
Álex Calvo apel·la a fer el pas endavant necessari
Ivan Álvarez
PUNTS PERDUTS CLAU
Jornada 8 FC Andorra - Leganés (1-2)
Jornada 10 FC Andorra - Granada (0-0)
Jornada 21 FC Andorra - Cultural (1-1)
Jornada 23 FC Andorra - Osca (1-1)
