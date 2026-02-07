ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina torna a la Copa d’Europa amb cita a Oberjoch
Íria Medina reprendrà aquest cap de setmana la competició a la Copa d’Europa amb una doble cita de gegant a l’estació alemanya d’Oberjoch. L’esquiadora andorrana afronta la prova amb molt bones sensacions després dels dos gegants FIS que va disputar recentment a Hinterreit, on va assolir dues segones posicions i va igualar la seva millor puntuació FIS. Aquesta temporada, Medina ja ha competit a la Copa d’Europa de gegant a Zinal, Mayrhofen i Sestriere, així com en eslàlom a Mayrhofen i Ahrntal. Paral·lelament, Font Romeu va acollir l’últim gegant FIS, amb la presència de l’equip nacional i l’EEBE sub 19. Àlvar Calvo va ser 17è i Àlex Rius, 18è.
