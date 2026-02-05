ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina fa dos podis als gegants d’Hinterreit
L’andorrana es va mostrar sòlida i regular en el retorn a la competició
En el retorn a la competició, Íria Medina va signar dues segones posicions en els dos gegants FIS celebrats a Hinterreit. A la primera cursa, l’andorrana va finalitzar a només 0”53 de l’alemanya Luisa Illig, que es va imposar amb un temps d’1’51”36. El podi el va completar la també alemanya Franca Salhi, a 0”80. Medina ja va mostrar un alt nivell a la primera mànega, on es va quedar a només 0”07 del millor temps, i a la segona baixada va marcar el quart registre, a 0”46, suficient per assegurar la segona plaça final. Amb aquest resultat, l’andorrana va obtenir 27,81 punts FIS, pràcticament calcant els 27,77 que ja tenia.
A l’eslàlom FIS de Font Romeu, Álvar Calvo –10è– va ser el millor andorrà
Al segon gegant, Medina va repetir segona posició, amb un crono d’1’54”78, quedant a 1”13 de la guanyadora, que va tornar a ser Illig. En aquesta prova va marcar 33,04 punts FIS. Paral·lelament, a Font Romeu es va disputar un eslàlom FIS amb presència andorrana, on el millor registre nacional va ser per a Àlvar Calvo, que va acabar 10è. Jan Visa va finalitzar 14è, a 4”75, i va pujar al podi sub 18 com a tercer, després de completar també una bona segona mànega.