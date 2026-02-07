BÀSQUET
Examen dels grans a Màlaga
El MoraBanc viatja a Andalusia reforçat anímicament però amb la baixa de Kuric
Amb una mica més d’aire als pulmons després de la victòria contra el Gran Canària en el debut de Zan Tabak a la banqueta, el MoraBanc Andorra viatja a Màlaga per afrontar davant l’Unicaja un dels reptes més exigents del calendari. Ho fa amb la baixa de Kyle Kuric, que arrossega molèsties als isquiotibials, i amb la voluntat de donar continuïtat al triomf a casa i competir en una de les pistes més minades del campionat. El Martín Carpena posarà a prova un equip tricolor encara en reconstrucció, davant el grup d’Ibon Navarro que acumula quatre victòries consecutives a la Lliga Endesa i ocupa la cinquena posició amb un balanç de 12-6, empatat amb Barça i UCAM Múrcia. A més, l’equip malagueny arriba reforçat pel seu bon moment europeu a la Basketball Champions League. Un rival profund, físic i amb un ritme alt, especialment quan juga a casa, tal com va detallar Tabak, que no va voler distingir escenaris ni adversaris. “Tots els rivals són forts i contra tots es pot guanyar”, va insistir el tècnic tricolor, conscient que l’Unicaja “juga molt bé, és molt físic i mou molt bé la pilota”. El pla per a l’entrenador del MoraBanc, per intentar sumar la victòria, passa per “fer el màxim esforç i lluitar per la victòria”, sense mirar més enllà.
ESPORTS
Ivan Álvarez
“L’Unicaja és un rival mot físic, que juga molt bé, sobretot quan ho fa a casa, i mou bé la pilota”
“El partit de la primera volta pot servir de referència per a la confiança, però per a poc més”
Record i advertència
El precedent de la primera volta, probablement el millor partit del MoraBanc aquesta temporada, serveix com a record i advertència. “Aquella victòria pot donar confiança, però també pot portar a la relaxació”, va alertar Tabak, que prefereix l’equip “en estat d’alerta”. A Màlaga, diu, “la defensa és molt física i et pot treure del partit”, i per això el focus serà clar: concentració, execució defensiva i resistir la batalla. “Sempre dic als jugadors que hi ha una línia molt fina entre confiança i relaxació. És una línia molt delicada i un missatge com aquest pot ajudar, però també pot fer-nos creuar aquesta línia”, va insistir l’entrenador. En clau individual, el duel tindrà un significat especial per al pivot Artem Pustovyi, que complirà el seu partit número 300 a la Lliga ACB, repartits en sis equips diferents.