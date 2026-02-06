ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig acaba cinquè al descens de Tignes
Roger Puig va finalitzar cinquè al descens de la Copa del Món de paralpí de Tignes, en l’última cursa de la disciplina al calendari, i va certificar una temporada excel·lent en acabar també cinquè a la classificació general, amb un total de 224 punts. L’andorrà va sortir amb la voluntat d’assumir més riscos per intentar apropar-se a les places de podi i aquesta aposta va fer que tingués algunes petites errades, especialment al segon salt, on va quedar lleugerament fora de la línia ideal, tot i que va saber limitar la pèrdua de temps. Al tram final, amb una pista ja molt castigada després de diversos dies de competició, li va costar mantenir la traçada més directa en una secció especialment exigent. Malgrat tot, Puig va completar una baixada competitiva, arribant als 145 per hora de velocitat punta.
L’andorrà finalitza cinquè a la general amb 224 punts