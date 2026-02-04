Esquí Paralpí
Roger Puig és quart al descens de la Copa del Món de paraalpí a Tignes
L’andorrà suma 50 punts més i manté la sisena posició de la general en la seva millor temporada al circuit
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha assolit aquest dimarts una destacada quarta posició al descens (DH) de la Copa del Món disputat a Tignes. Puig ha compartit la plaça amb el canadenc Alexis Guimond, tots dos amb el mateix temps, en un resultat de gran valor que confirma el bon moment de l’andorrà en les disciplines de velocitat.
Puig ha completat una baixada sòlida i regular, amb el sisè millor temps al primer parcial, vuitè al segon i quart a la classificació final. L’andorrà ha mostrat bones línies i un ritme constant al llarg de tot el traçat, fet que li ha permès situar-se entre els millors de la jornada. Tot i el bon resultat, l’esquiador ha reconegut que encara hi ha marge de millora, ja que algunes petites errades li han fet perdre dècimes que podrien haver-lo apropat encara més a les posicions de podi.
Amb aquest quart lloc, Roger Puig suma un nou resultat destacat en el circuit mundial i reforça la confiança de cara a la segona oportunitat que tindrà demà a la mateixa estació francesa, amb un nou descens inclòs en el programa de competició.
El resultat permet a Puig afegir 50 punts més a la classificació general de la Copa del Món, mantenint-se en la sisena posició de la general de descens. En el còmput global de totes les disciplines, l’andorrà suma ja 420 punts, la xifra més alta de la seva carrera esportiva.