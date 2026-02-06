Inauguració
Cande Moreno i Joan Verdú, banderers a la cerimònia d'obertura dels Jocs d'hivern de Milà-Cortina
La cerimònia ha apostat per un format descentralitzat , amb l'encesa i i l’apagada de la flama a l’Arc della Pace de Milà i a la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo
Andorra ha inaugurat aquest vespre i de forma oficial, els Jocs Olímpics d'hivern que se celebraran a Milà i Cortina d'Ampezzo fins al 22 de febrer, amb la desfilada de cinc dels set esportistes - Irineu Esteve i Gina del Rio se l'han perdut perquè competeixen pròximament- que conformen la delegació del Principat per la cita olímpica.
Els dos esportistes que han tingut l'honor d'onejar la bandera d'Andorra a la gala han estat la Cande Moreno, que ho ha fet des de Bormio i Joan Verdú, des de Cortina d'Ampezzo. La posada en escena ha estat tan singular com el territori que acull l'esdeveniment esportiu. La cerimònia ha apostat per un format descentralitzat, amb l'encesa i l’apagada de la flama a l’Arc della Pace de Milà i a la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. El centre neuràlgic, però, ha estat l’estadi de San Siro, que des de les 20 hores ha reunit totes les delegacions i principals autoritats dels països participants, entre els quals el president del COA, Xavier Espot Miró, i la ministra d’Esports, Mònica Bonell.
La competicó per Andorra comença aquest dissabte amb el debut de Gina del Rio a la prova dels 20 quuilòmetres d'esquíatló femení a partir de les 13 hores del migidia i per això no ha pogut estar present a la desfilada que ha donat el tret de sortida als Jocs.
Ivan Álvarez