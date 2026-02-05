FUTBOL
Álex Calvo apel·la a fer el pas endavant necessari
El carriler de l'Andorra se sent més madur "sense perdre l'essència"
L’FC Andorra continua buscant el punt d’inflexió que la categoria demana a crits, després de sumar només cinc punts de 15 en aquest inici del 2026. El vestidor tricolor, tot i deixar escapar punts a Encamp contra rivals directes i la recent derrota a Castelló, manté la confiança en la feina que s’està fent i Álex Calvo va posar veu a un sentiment compartit: bon pòsit sense el premi dels punts. “Crec que l’equip va deixar bones sensacions al primer tram de Castelló, tant pel joc com pel plantejament. No hi ha més remei que continuar treballant, perquè els resultats acabaran arribant”, va assegurar.
Calvo va defensar el pla de partit a Castàlia –sortir amb tres centrals– malgrat l’escenari advers. “El plantejament va ser bo, però al final ells van marcar primer i, a partir d’aquí, el partit va ser molt complicat”, va admetre. En clau personal, el futbolista andalús mostra disponibilitat total, en referència amb el nou rol assignat de lateral i carriler: “Soc un jugador del club i jugaré allà on em diguin” i, tot i no amagar que prefereix actuar més amunt, “també m’agrada defensar i ajudar l’equip”, va resoldre. La mirada ja està fixa en el pròxim partit a casa, assenyalat en vermell, davant un altre rival directe i que marca els llocs de descens, la Reial Societat B. “És un partit que s’ha de guanyar”, va remarcar Calvo, que se sent més madur: “He afegit matisos sense perdre l’essència.”