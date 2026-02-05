ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig acaba quart al descens de Copa del Món de Tignes
Roger Puig va signar una quarta posició de molt mèrit al descens de la Copa del Món de paralpí disputat a Tignes, un lloc que va compartir amb el canadenc Alexis Guimond després d’aturar el cronòmetre amb el mateix temps. El resultat confirma el bon moment de forma de Puig en les disciplines de velocitat dins el circuit internacional. L’esquiador andorrà va completar una baixada sòlida i regular, amb el sisè temps al primer parcial, el vuitè al segon i una gran progressió fins acabar quart a la línia de meta. Puig va mostrar bones línies i ritme al llarg del traçat, tot i admetre que petites errades li van fer perdre algunes dècimes que l’haurien pogut apropar encara més als llocs de privilegi i al podi.
Arriba als 420 punts ‘Overall’ en Copa del Món
Amb aquest resultat, Puig suma 50 punts més a la classificació de la Copa del Món, es manté en la sisena plaça a la general de la disciplina de descens i ja arriba als 420 punts en l’overall, la millor xifra de la seva carrera.