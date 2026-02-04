ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig és tercer al segon entrenament de descens a Tignes
Roger Puig va signar la tercera posició al segon entrenament oficial de descens de la Copa del Món de paralpí a Tignes (França). A diferència de la primera sessió, els corredors van afrontar el traçat amb una actitud molt més pròxima a la competició, amb temps més ajustats i línies més exigents. En aquest context, Puig va completar una baixada de gran nivell, sòlida i precisa, que va deixar molt bones sensacions tant a l’esportista com a l’equip tècnic.
ESPORTS
Nou Top 10 de Roger Puig amb un vuitè lloc a Méribel
Redacció
Tot i el bon resultat, l’andorrà va assenyalar que encara hi ha marge de millora. “He fet una baixada molt bona i m’he sentit còmode. El material ha anat bé i això dona confiança”, va explicar.