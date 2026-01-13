Esquí alpí
Íria Medina puja al podi en el segon gegant FIS del Gran Premi Itàlia i signa la seva millor marca
L'esquiadora andorrana ha quedat tercera, a només 17 centèsimes de la guanyadora
La jove esquiadora andorrana Íria Medina ha assolit avui una meritòria tercera posició al segon gegant FIS del Gran Premi Itàlia, en una cursa molt ajustada en què ha completat el traçat amb un temps total de 2.10.00, a només 17 centèsimes de la guanyadora. Aquesta actuació li ha permès marcar 25.17 punts FIS, millorant la seva millor puntuació personal fins ara, situada en 30.09.
La victòria ha estat per a la italiana Melissa Astegiano amb 2.09.83, seguida molt de prop per la suïssa Lara Baumann. Medina, que havia estat sisena a la primera mànega amb 0.43segons, ha remuntat a la segona amb el tercer millor temps parcial, 0.18, assegurant-se finalment un lloc al podi.
Aquest resultat confirma l’excel·lent moment de forma de l’andorrana, que suma així el seu segon podi en gegant aquesta temporada –després del tercer lloc a Pass Thurn el desembre passat– i el tercer global de l’any, sumant-hi també la victòria en l’eslàlom FIS de Soldeu.
L’entrenador d’Íria Medina, Ibon Mintegui, ha destacat la maduresa tàctica de l’esquiadora: “Ha esquiat amb molta intel·ligència, llegint molt bé el traçat i sabent on podia guanyar temps. Ens hem quedat a molt poc de la victòria, però el resultat és excel·lent, i els 25 punts FIS són un gran pas endavant”.
Medina continua així consolidant-se entre les joves promeses de l’esquí alpí andorrà, amb una progressió constant i regular en les proves internacionals.
Íria Medina, 15ª al gegant FIS de Sestriere
Gabriel i Cornella no completen la primera mànega a Crans Montana
La Copa d’Europa d’eslàlom també ha començat avui a Crans Montana (Suïssa) amb condicions molt exigents i un traçat que ha passat factura a molts esquiadors, entre ells els andorrans Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, que no han pogut completar la primera mànega. La cursa s’ha disputat en una pista molt deteriorada, marcada per nombrosos forats i una neu molt irregular que ha dificultat especialment els corredors amb dorsals alts.
Gabriel, amb el dorsal 62, i Cornella, amb el 79, han hagut d’afrontar un traçat ja molt marcat i complicat. La pista havia estat injectada prèviament per la Copa del Món celebrada fa una setmana, però la nevada posterior i les condicions irregulars han provocat una superfície inestable, malgrat els intents d’endurir-la amb aigua i sal. El resultat: 37 abandonaments només a la primera mànega, d’un total de 100 esquiadors.
Tot i el mal resultat d’avui, els dos esquiadors andorrans tindran demà una nova oportunitat de reivindicar-se a la segona cursa d’eslàlom prevista al mateix escenari.