Vicky Jiménez afrontarà aquest mes una doble cita WTA 125 a Oeiras
Després de la participació en la fase prèvia de l’Open d’Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, en què va quedar eliminada en el segon partit, Vicky Jiménez Kasintseva ja té definit el calendari immediat. La tennista andorrana iniciarà aquest nou bloc competitiu amb dos tornejos WTA 125 indoor a Oeiras (Portugal), una doble cita consecutiva en pista dura que li permetrà sumar partits, ritme i punts en un escenari conegut i exigent.
També competirà a Austin, abans d’anar a Indian Wells
Un cop finalitzada l’estada a Portugal, Jiménez farà el salt als Estats Units per disputar l’Austin Open, torneig de categoria WTA 250, en què buscarà consolidar-se en quadres principals del circuit superior. El calendari continuarà amb una de les cites més rellevants del curs, el WTA 1.000 d’Indian Wells, un dels tornejos més prestigiosos fora dels Grand Slams, en què Vicky buscarà retrobar-se amb la seva millor versió, guanyar experiència i continuar creixent.