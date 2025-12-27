TENNIS
Vicky Jiménez serà cap de sèrie a la prèvia a Austràlia
Vicky Jiménez Kasintseva serà cap de sèrie a la prèvia de la qualificació del primer Grand Slam de la temporada, l’Open d’Austràlia que arrencarà a principis de gener. La tennista del Principat serà l’11a jugadora amb millor rànquing de la prèvia (és la 115 del món) i haurà de superar tres eliminatòries per accedir al quadre principal del primer gran de l’any.
El quadre de la fase prèvia a Melbourne arrencarà el 12 de gener, i Vicky Jiménez buscarà classificar-se per segona vegada per a la fase final d’un Grand Slam després d’haver-ho aconseguit per primer cop fa uns mesos a l’US Open.