PIRAGÜISME
Mònica Doria segueix la preparació amb una estada a l’illa de la Reunió
Mònica Doria continua avançant en la pretemporada amb una nova estada a l’illa de la Reunió, després d’haver tancat amb bones sensacions el primer bloc de preparació amb una concentració a Dubai, on va poder intensificar el treball específic a l’aigua. L’equip tècnic es mostra satisfet del rendiment d’aquest primer tram d’any, clau en una temporada important. “Estem contents de la feina que hem estat realitzant; ens suma molt poder fer tantes hores dins de la piragua”, va destacar Doria, que continua ara la preparació a la Reunió, amb l’objectiu de mantenir aquesta línia de treball. “Com més dies sumem en bones condicions, millor, perquè això ens permet acumular càrrega”, va explicar la palista. Paral·lelament, la FACC manté el treball de base amb els joves Ona Perelegre i Nil Checa, que han iniciat la pretemporada amb sessions al canal de la Seu d’Urgell.
ESPORTS
Concentració dels palistes de la federació a la Seu d’Urgell
Redacció