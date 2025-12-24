PIRAGÜISME
Concentració dels palistes de la federació a la Seu d’Urgell
Els piragüistes de la FACC (Federació Andorrana de Canoa i Caiac) realitzen aquesta setmana una concentració a la Seu d’Urgell sota les ordres del tècnic de la federació, Cristian Tobio, i amb la presència de Mònica Doria i els joves Nil Checa i Ona Perelegre. L’objectiu d’aquesta concentració és que la palista olímpica segueixi amb el treball de volum en aquest punt de la temporada, i que els joves puguin exercitar-se també al costat de Doria.