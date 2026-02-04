ESQUÍ I SURF DE NEU FORAPISTA CAMPIONAT DEL MÓN
Aracil, a l'altura del Mundial
El ‘rider’ voreja l’èxit a Arcalís després d’un gran inici de baixada, però no pot planxar l’últim salt i queda fora de competició al tram final
Qui no arrisca no pisca. Així podria definir-se la participació de Joan Aracil al primer Campionat del Món de freeride de la història, que va disputar-se ahir a Ordino Arcalís. El rider de la Federació Andorrana d’Esquí coneixia com cap dels altres 64 participants de 17 països la cara del Baser Negre, i per això va arriscar a la recerca d’un resultat que el fes entrar a la glòria, però que el va acabar deixant fora de competició just al tram final, quan intentava planxar el darrer salt de la seva línia. La jornada, que es va haver d’endarrerir unes tres hores a causa de la manca de visibilitat inicial, va coronar Benjamin James Richards, Zuzanna Witych, Liam Rivera i Mia Jones com els primers campions del món de la història d’aquesta disciplina, en un Mundial que va refermar Arcalís com un dels referents mundials d’aquesta disciplina, que es troba en el punt de partida amb aquesta cita per acabar esdevenint un esport olímpic en el futur.
“Estic molt content de la baixada i és una llàstima que no hagi pogut planxar l’últim salt”
Aracil va mostrar-se amb confiança ja des de l’inici de la seva baixada, seguint una bona línia, i executant gairebé a la perfecció els dos primers salts, també amb una recepció més que positiva. De fet, l’esquiador estava completant una línia per situar-se a les posicions de dalt, però ja al tram final, en el darrer salt no va poder aterrar bé i va acabar anant a terra, quedant-se així sense opcions de completar la cursa i d’acabar fent encara més rodona una jornada històrica. Malgrat tot, quan va travessar l’arc d’arribada, Aracil va rebre una gran ovació per part del públic desplaçat a Arcalís, començant pel seu tècnic, Dani Fornell. Ja en fred, després de la seva actuació, el rider va manifestar que “estic molt content de la meva baixada i és una llàstima que no hagi pogut planxar l’últim salt”, i va agregar que “crec que tota la resta era impecable i perfecte, i em quedo amb això”. Per últim, Aracil va cloure que “ara hem d’acabar de polir aquestes últimes cosetes que falten per acabar de quadrar les baixades, però estic supercontent”.
ESPORTS
La neu com a protagonista
Marc Basco
“Crec que ha estat l’edició més espectacular dels 11 anys en què hem fet competicions aquí”
L'organització, satisfeta
Des de l’organització, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va afirmar que “no podíem haver demanat un escenari millor, crec que ha estat l’edició més espectacular dels 11 anys en què hem fet competicions aquí”, i va afegir que “hem hagut d’engegar una mica més tard, però l’espectacle ha estat espectacular, hem tingut unes condicions de neu fantàstiques i crec que aquestes imatges fantàstiques donaran la volta al món, oferiran un bon espectacle i unes imatges d’Andorra que ens ajudaran molt a promocionar la destinació, que també d’això es tracta”. Per últim, Ledesma va cloure que “tant els riders com l’organització del Freeride World Tour estan al·lucinant amb el que han trobat a Andorra, tant pel que fa a les condicions de neu com per tenir unes muntanyes fantàstiques”.
Emoció i sorpreses
El primer Campionat del Món de freeride de la història va deixar emoció i adrenalina, i també sorpreses, especialment en el surf de neu masculí. I és que el francès Victor de le Rue arribava com a gran favorit (ha guanyat les últimes generals al Freeride World Tour), però es va acabar veient superat pel suís Liam Rivera per poc més de quatre punts. També en surf de neu, l’altra gran favorita, la també francesa Noémie Equy, no va fer bons els pronòstics i va ser segona per darrere de Mia Jones, en una competició en què l’espanyola Núria Castán va acabar pujant al darrer lloc del podi.
Pel que fa a la competició d’esquí, l’australià Benjamin Richards va esdevenir el primer campió del món en aquesta modalitat després de superar el francès Ugo Troubat i el nord-americà Kai Jones, mentre que en categoria femenina, la victòria i el títol van ser per a la polonesa Zuzanna Witych, que va imposar-se a la canadenca Justine Dufour-Lapointe i a la nord-americana Molly Armanino.
CLASSIFICACIONS
1. Benjamin Richards (AUS) 91,67
2. Ugo Troubat (FRA) 86,00
3. Kai Jones (EUA) 76,67
Joan Aracil (AND) No acaba
ESQUÍ FEMENÍ
1. Zuzanna Witych (POL) 80,33
2. J. Dufour-Lapointe (CAN) 76,33
3. Molly Armanino (EUA) 74,00
SURF DE NEU MASCULÍ
1. Liam Rivera (SUI) 84,33
2. Victor de le Rue (FRA) 80,00
3. Michael Mawn (EUA) 69,00
SURF DE NEU FEMENÍ
1. Mia Jones (EUA) 84,00
2. Noémie Equy (FRA) 81,33
3. Núria Castán (ESP) 79,00