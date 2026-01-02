POLIESPORTIU
La neu com a protagonista
El retorn de la Copa del Món d’esquí alpí i el primer Campionat del Món de ‘freeride’ marquen el 2026 esportiu al país
El 2026 de grans esdeveniments esportius vindrà marcat per la neu, que monopolitzarà els primers mesos de l’any amb tres grans cites fins al març. Precisament, la més important serà l’última, i és que el 28 de febrer i l’1 de març arribarà al Tarter la Copa del Món d’esquí alpí, amb la disputa d’un descens i un supergegant amb les millors del món en la que serà la primera cita del circuit mundial després de l’aturada pels Jocs Olímpics d’hivern. L’acció, a més, durarà més dies, ja que hi ha previstes tres jornades d’entrenaments, i fins i tot el dia 27 s’ha guardat com a reserva per si cal recuperar alguna cursa de velocitat que s’hagi suspès anteriorment.
L’altra gran cita a la neu serà el Campionat del Món de freeride, una disciplina que va entrar al paraigua de la FIS i que ha triat Ordino Arcalís per celebrar el seu primer Mundial en un camí en què pretén ser olímpic. 66 riders de 17 països, inclòs Joan Aracil com a representant nacional, seran en aquesta primera cita històrica que té la finestra de celebració entre l’1 i el 6 de febrer. Però la cita més matinera, com és habitual, serà la Comapedrosa Andorra, Copa del Món d’esquí de muntanya amb una cursa vertical i un esprint.
Clàssics i retorns
El 2026 també durà al país clàssics com la Copa del Món de BTT, l’Spartan Race, la Trail 100 Andorra i l’Andorra Epic, o una nova etapa de la Vuelta a Espanya. També hi haurà forat per a l’esport popular amb La Purito o la Volta als Ports, i per a la base amb el TIM Experience en vòlei i bàsquet. A més, Andorra repetirà com a seu de l’Europeu de rugbi de set, la MoraBanc Andorra Clàssica viurà la segona edició i el Mundial de trial tornarà a Sant Julià després de l’absència al calendari el 2025.
EDEVENIMENTS 2025
28 DE FEBRER I 1 DE MARÇ
LA COPA DEL MÓN D'ESQUÍ ALPÍ TORNA AL PAÍS
Després d’acollir un eslàlom i un gegant el 2024, el circuit mundial arriba enguany al Principat amb proves de velocitat i la celebració d’un supergegant i un descens a la pista Avet del Tarter, amb la participació de les millors del món i la representació nacional a càrrec de Cande Moreno i Jordina Caminal, just després dels Jocs Olímpics d’hivern.
25-26 GENER
LA COMAPEDROSA OBRE L'ANY
La Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra repeteix, amb una cursa vertical i un esprint.
1-6 FEBRER
ESTRENA MUNDIAL DEL 'FREERIDE'
Ordino Arcalís serà la seu del primer Campionat del Món d’esquí i surf de neu forapista, amb 66 participants.
6-7 JUNY
ENCAMP TORNARÀ A SER ESPARTA
Encamp acollirà un any més una de les proves de l’Spartan Race, convertint la vila en un autèntic territori espartà.
12-15 JUNY
EL TRIAL TORNA A SANT JULIÀ
Després de l’absència del 2025, Sant Julià de Lòria torna al calendari del Mundial de trial a l’aire lliure.
12-14 JUNY
EUROPEU DE RUGBI DE SET
Andorra tornarà a ser seu del Campionat d’Europa de rugbi de set i enguany la seu serà l’Estadi Nacional.
12-14 JUNY / 2-5 JULIOL
'TRIAL' I BTT AMB IROMAN
La Trail 100 Andorra i l’Andorra Epic convertiran Ordino i la Massana en l’epicentre del trail i de la BTT.
5-12 JULIOL
REFERÈNCIA MUNDIAL DE LA BTT
Pal Arinsal serà seu de la Copa del Món de bicicleta de muntanya per onzena vegada, amb un cap de setmana intens.
25 AGOST
ETAPA ÍNTEGRA DE LA VUELTA
Amb sortida i arribada a Andorra la Vella, la ronda espanyola tindrà una jornada al país amb quatre ports de muntanya.