AUTOMOBILISME
Joan Vinyes Jr. competirà per segon any consecutiu a la Toyota GR Cup
Joan Vinyes Jr. competirà per segon any consecutiu a la Toyota GR Cup Spain, certamen monomarca que celebrarà la tercera edició i que s’ha consolidat com una de les copes de referència de l’automobilisme espanyol. La temporada passada va destacar per la gran igualtat i competitivitat, amb curses molt ajustades gràcies al nivell dels pilots i a la paritat mecànica. El calendari constarà de sis proves puntuables i un total de dotze mànegues, mantenint el mateix format de competició. Els dissabtes es disputaran entrenaments lliures, qualificació i una cursa, mentre que els diumenges es repetirà una sessió cronometrada i la segona cursa, amb punts independents cada jornada. La principal novetat seran els circuits, amb dues cites a Madrid i l’estrena del Madring, escenari clau de cara a l’homologació per acollir la Fórmula 1. Vinyes Jr. afronta el repte amb ambició: “Vull lluitar per estar al Top 10.”
ESPORTS
Redacció