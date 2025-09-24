AUTOMOBILISME
Joan Vinyes Jr. signa un 12è i un 13è lloc a Jerez
Joan Vinyes Jr. va reprendre la competició a la quarta prova de la Toyota GR Cup Spain, disputada al circuit de Jerez de la Frontera, després del parèntesi estiuenc. L’andorrà, que s’estrenava en aquesta pista, va completar dues curses molt disputades al volant del Toyota GR86. A la primera va remuntar posicions per acabar 12è, mentre que l’endemà, en una cursa marcada per la igualtat mecànica i la lluita al mig del grup, va finalitzar 13è.