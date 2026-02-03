ESQUÍ I SURF DE NEU FORAPISTSA

Joan Aracil afronta amb il·lusió un Mundial històric

El Baser Negre coronarà els primers campions d’aquesta disciplina

Aracil, a la cerimònia d’inauguració del Mundial.

Aracil, a la cerimònia d'inauguració del Mundial.

Marc Basco
Marc Basco
Andorra la Vella

El freeride entrarà avui en una nova dimensió amb la celebració del primer Campionat del Món de la història d’aquesta disciplina, que es farà al Baser Negre d’Ordino Arcalís. 65 esquiadors i surfistes de neu de 17 països diferents buscaran fer-se amb un dels quatre títols de campió del món (esquí masculí i femení i surf de neu masculí i femení) en una cita que tindrà també sabor de casa amb la participació de Joan Aracil com a representant de la FAE. Un rider que arriba amb il·lusió a aquesta cita i que va afirmar que “per a mi significa moltíssim estar aquí i ser l’únic andorrà, això vol dir que el país ha confiat en mi per representar Andorra al primer Mundial”, a més d’agregar que “ja tenim la línia escollida, farem el possible perquè tot surti bé i farem un estudi perfecte amb el meu entrenador, Dani Fornell”. Precisament, el tècnic va destacar que “el Joan ha fet molt treball i no tenim cap dubte que pel que fa a rendiment aguantarà”, a més d’aventurar-se a preveure que “el Joan aquest any farà història”.

La competició al Baser Negre arrencarà a les 9.15 hores, en una cara que tornarà a la competició de primer nivell per primer cop des del 2018, quan va baixar-se al Freeride World Tour. Compta amb un desnivell de 470 metres i un pendent mitjà de 36 graus (el màxim arriba a 47). A més, la cara es divideix en tres zones tècniques ben diferenciades que ofereixen múltiples opcions de línia de dalt a baix, incloent-hi ressalts rocosos, zones exposades i transicions exigents.

