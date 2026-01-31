ESQUÍ I SURF DE NEU FORAPISTA
El ‘freeride’ mundial mira cap a Andorra
La primera edició de l’esdeveniment ajudarà a situar al país a l’epicentre dels esports d’hivern
El centre comercial Illa Carlemany va acollir ahir la cerimònia inaugural de la primera edició del Campionat del Món de freeride, que se celebrarà a Ordino Arcalís la setmana vinent. La primera intenció de l’organització era poder-lo celebrar demà, primer dia disponible de la finestra de temps (va de l’1 al 6 de febrer), però les condicions no ho permetran i la previsió és que pugui fer-se finalment dimarts o dimecres al Baser Negre. L’acte va comptar amb la desfilada dels 17 països participants en l’esdeveniment, amb els discursos de les autoritats, inclòs el secretari general de la FIS, Michel Vion, a més d’actuacions per mostrar la cultura del país.
Aquesta primera edició del Campionat del Món de freeride ajudarà a posar el país al centre dels esports de neu just abans dels Jocs Olímpics d’hivern i, en aquest sentit, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va destacar que “seguir organitzant edeveniments de freeride en l’àmbit internacional posiciona una estació tan petita com Ordino Arcalís i ens dona l’oportunitat de tenir molta visibilitat tant a l’estació com a la destinació turística d’esquí en general”, i va agregar que “és el primer Mundial i crec que és una oportunitat enorme per donar visibilitat a Andorra i guanyar moltíssima credibilitat de cara als mitjans i mercats internacionals”. Per la seva banda, el CEO del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, va afirmar que “aquí estem com a casa, Ordino Arcalís té unes instal·lacions que són increïbles i Andorra ens proporciona una hospitalitat única”, a més d’afegir que “estem emocionats perquè aquest és un pas important per al freeride”. Aquest Mundial tindrà 65 atletes de 17 països i no faltarà la representació nacional, amb el rider Joan Aracil, que va admetre que “estic flipant, de veritat, i és una mica increïble que això estigui passant aquí”, i va cloure que “només ser aquí ja és un gran objectiu que tenia des de petit”.
