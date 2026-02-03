ESQUÍ I SURF DE NEU FORAPISTA
Aracil no completa la baixada al Mundial de 'freeride'
L'esquiador ha fet un bon inici de baixada, però no ha pogut completar un salt i ha anat per terra
Joan Aracil no ha pogut completar la seva baixada al primer Campionat del Món de freeride de la història que s'ha celebrat aquest migdia a Ordino Arcalís. El rider de la FAE ha quallat un bon inici de baixada, amb un parell de salts ben planxats, però al darrer truc, no ha pogut recepcionar bé i ha acabat anant per terra, quedant-se sense opcions. Malgrat no completar la prova, l'esquiador ha fet una valoració positiva d'aquesta primera participació en un Campionat del Món, i se centra ara en la temporada Challeger amb l'objectiu de tornar a pujar al Freeride World Tour.
Richards, Witych, Rivera i Jones, campions
El primer Mundial de la història del freeride ha coronat a Benjamin James Richards, Zuzanna Witych, Liam Rivera i Mia Jones com a nou campions. La principal sorpresa ha arribat en surf de neu masculí, on el principat favorit el francès Victor de le Rue, no ha pogut passar del segon lloc i s'ha vist sorprès per Liam Rivera. En surf femení la nord-americana Mia Jones s'ha endut també un triomf inesperat per davant de Noémi Equy, en esquí masculí la victòria ha estat per l'australià Benjamin James Richards, i en femení s'ha imposat la polonesa Zuzanna Witych.
Marc Basco