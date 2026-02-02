ESQUÍ ALPÍ
Podi de Cande Moreno a la Copa d'Europa
L'esquiadora de la FAE ha finalitzat en tercer lloc al supergegant de Sarntal a Itàlia
Cande Moreno ha pujat al podi de la Copa d'Europa després de finalitzar en tercera posició al supergegant celebrat a l'estació italiana de Sarntal. En l'última cita abans dels Jocs Olímpics d'hivern que arrenquen aquesta mateixa setmana, l'esquiadora de la FAE ha mostrat un gran nivell i ha sumat el primer podi de la seva carrera al circuit continental. Moreno arrencava amb el dorsal 7 de 88 participants i ha quallat una bona baixada sent quarta al primer parcial i tercera al segon abans de creuar la meta també en tercer lloc amb un temps d'1'15"31, a 1"06 de la vencedora, l'austríaca Nadine Fest. La seva compatriota, Emily Schoepf, ha estat segona. També ha disputat aquesta Copa d'Europa Jordina Caminal, que ha estat 61a.
Camí als Jocs Olímpics
Després de la Copa del Món de Crans Montana i aquesta Copa d'Europa a Sarntal, Cande Moreno emprendrà ara el camí cap als Jocs Olímpics d'hivern que arrenquen aquesta mateixa setmana juntament amb Jordina Caminal. Precisament les dues velocistes seran les primeres representants de la FAE en debutar a Milà-Cortina d'Ampezzo dijous amb el primer entrenament de descens. L'endemà, dia de la cerimònia d'obertura, tindran el segon entrenament, i dissabte es farà el tercer. El descens dels Jocs Olímpics serà diumenge, i el supergegant es farà el dijous 12. A més, una de les dues disputarà també la combinada per equips juntament amb Carla Mijares, prevista pel dimarts 10.