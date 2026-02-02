Motor
Els vídeos de Franco Colapinto gaudint de la neu a Andorra
El jove pilot va rodar sobre neu a Andorra després dels tests de pretemporada de Fórmula 1
El pilot argentí, Franco Colapinto, ha aprofitat el cap de setmana per desconnectar sense allunyar-se del motor i ha rodat sobre neu a Andorra. Colapinto va conduir un kartcross de 600cc al Circuit Andorra-Pas de la Casa.
El pilot ha participat recentment en el shakedown amb l’equip Alpine juntament amb Pierre Gasly i va compartir l’experiència a través de les xarxes socials. “Mai no m'havia divertít tant”, va escriure en una història d’Instagram, acompanyant un vídeo on se’l veu al volant del vehicle sobre gel i neu.
La participació es va produir per invitació de PCR Sport, empresa vinculada a l’automobilisme de competició, en el marc de la quarta i última prova de la GSeries 2026, el campionat de curses sobre gel i neu que se celebra a Andorra des de fa més de tres dècades. El jove va aprofitar també per fer motos de neu.