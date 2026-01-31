Motor
Franco Colapinto roda sobre neu a Andorra després dels tests de pretemporada de Fórmula 1
El pilot argentí va pilotar un kartcross al Circuit Andorra-Pas de la Casa convidat per PCR Sport
Un cop finalitzats els tests de pretemporada de Fórmula 1 a Barcelona, el pilot argentí Franco Colapinto ha aprofitat el cap de setmana per desconnectar sense allunyar-se del motor i ha rodat sobre neu a Andorra, segons ha informat el mitjà especialitzat Campeones. Colapinto va conduir un kartcross de 600cc al Circuit Andorra-Pas de la Casa.
El pilot ha participat recentment en el shakedown amb l’equip Alpine juntament amb Pierre Gasly i va compartir l’experiència a través de les xarxes socials. “Mai no m'havia divertít tant”, va escriure en una història d’Instagram, acompanyant un vídeo on se’l veu al volant del vehicle sobre gel i neu.
La participació es va produir per invitació de PCR Sport, empresa vinculada a l’automobilisme de competició, en el marc de la quarta i última prova de la GSeries 2026, el campionat de curses sobre gel i neu que se celebra a Andorra des de fa més de tres dècades, d’acord amb la informació publicada per Campeones.
La visita al Principat arriba poques hores després de les seves primeres proves amb l’Alpine A526. Colapinto va pujar al nou monoplaça dilluns al Circuit de Barcelona-Catalunya, en una jornada condicionada per la pluja i diverses interrupcions, i va completar la seva participació en el shakedown durant la sessió matinal de dimecres.