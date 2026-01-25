ESQUÍ ALPÍ
Segon lloc de Gabriel i tercer de Cornella a Corea
Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella van pujar al podi a l’eslàlom del Campionat Nacional de Corea del Sud amb una segona i una tercera posició respectivament. Tots dos esquiadors de la FAE s’estan disputant la darrera plaça olímpica d’Andorra, i ahir el vencedor va ser Gabriel, que va pujar al segon graó del podi i va acabar a 0”75 del triomf del britànic Zak Carrick-Smith. Cornella, de la seva banda, va ser tercer a 1”18 del triomf. Ahir s’havia de disputar també un segon eslàlom FIS, que es va ajornar a la setmana que ve.
D’altra banda, Carla Mijares disputarà avui una nova cita de la Copa d’Europa d’eslàlom a l’estació txeca de Spindleruv Mlyn. La primera mànega està prevista a les 9.30 i la segona a les 12.15 hores en cas de classificació. A més, Cande Moreno disputarà dilluns el supergegant de la Copa d’Europa d’Orcières abans de desplaçar-se a Crans Montana per participar en una nova aturada del circuit mundial. No disputarà aquesta cita del circuit continental Jordina Caminal, que va quedar-se a Andorra per recuperar-se d’unes molèsties físiques.