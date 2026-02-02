ESQUÍ DE MUNTANYA
12è lloc d’Olm i Ancion als relleus mixtos a Boí Taüll
Oriol Olm i Lea Ancion van accedir a la Final A dels relleus mixtos de la Copa del Món d’esquí de muntanya celebrada a l’estació de Boí Taüll on van finalitzar en 12a posició final. Fins a 29 països van prendre part de la competició, i els tricolors van aconseguir entrar a la Final A a la qualificació aprofitant també la restricció d’un únic relleu de cada país. Ja a la Final A, els tricolors van ser últims amb un temps de 33’46”1, a gairebé sis minuts dels vencedors, els francesos Emily Harrop i Tibault Anselmet.
ESPORTS
Redacció
La Copa del Món d’esquí de muntanya s’atura ara per la disputa dels Jocs Olímpics d’hivern on aquesta disciplina debutarà al programa olímpic.