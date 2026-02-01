ESQUÍ DE MUNTANYA
Olm acaba 17è i Palmitjavila 27è a l’esprint de Boí Taüll
Oriol Olm i Max Palmitjavila van aconseguir entrar al Top-30 a l’esprint de la quarta Copa del Món de la temporada d’esquí de muntanya celebrat a l’estació catalana de Boí Taüll, amb Olm finalitzant en 17è lloc i Palmitjavila fent-ho en 27è.
El millor tricolor a les classificatòries va ser Max Palmitjavila, amb el 16è temps, mentre que Olm va acabar amb el 18è crono, accedint tots dos a quarts de final. No va aconseguir-ho Marc Casanovas, 56è a gairebé 15 segons del tall, ni Lea Ancion a la categoria femenina, que va fregar-ho amb el 31è lloc (entren les 30 primeres). Ja a les eliminatòries, Oriol Olm va disputar el darrer quart de final, on va acabar en quart lloc a tot just un segon de passar a semifinals, mentre que Max Palmitjavila va ser últim de la seva sèrie sense opcions de classificar-se.
La Copa del Món s’atura ara pels Jocs Olímpics i no tornarà fins al març a l’Azerbaidjan.